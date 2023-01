Il CorSport scrive: "Ultimatum a Zaniolo. Roma decisa: Premier o stai a casa"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport offre la sua visione della situazione sull'affaire Zaniolo che ogni giorno si arricchisce di un capitolo in più. Il titolo del quotidiano sportivo oggi recita: "Ultimatum a Zaniolo. Roma decisa: Premier o stai a casa". I giallorossi hanno accettato l'offerta di 30 milioni più bonus e percentuale su futura rivendita per il centrocampista offensivo italiano che però non avrebbe intenzione di trasferirsi in una squadra di bassa fascia inglese. Il calciatore voleva il Milan che però non se l'è sentita di pareggiare l'offerta che arrivava oltremanica e si è chiamata fuori dalla corsa. Adesso per Zaniolo spalle al muro: o accetta il Bournemouth oppure rimane nella Capitale ma da separato in casa.