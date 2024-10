Il CorSport sul caso curve: "Inter e Milan, Chinè chiede gli atti"

Anche il Corriere dello Sport questa mattina parla del caos delle Curve milanesi che si è scatenato ieri quando sono stati notificati gli arresti di 19 membri del tifo organizzato interista e milanista. Titola il CorSport: "Il clan dei capi ultrà". E poi nell'occhiello vengono narrati i fatti di ieri: "Ieri mattina presto, il blitz di Polizia e Finanza azzera i vertici delle Curve del Meazza". Ora la palla passa anche ai due club Inter e Milan che, pur non essendo coinvolti e non avendo indagati, dovranno "chiarire bene la loro posizione rispetto a tutto".

Continua nel titolo il CorSport: "Inter e Milan, Chinè chiede gli atti". Nel sottotitolo la spiegazione della procedura: "La Procura Distrettuale Antimafia scoperchia un sistema criminale e ora vuole capire il ruolo dei club, che non sono e non hanno indagati. Anche la Procura FIGC apre un fascicolo per valutare se dover comminare sanzioni".