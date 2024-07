Il CorSport sul mercato rossonero: "Milan-Fofana, poi Morata"

vedi letture

"Milan-Fofana, poi Morata": titola così questa mattina il Corriere dello Sport in merito al mercato rossonero che potrebbe presto sbloccarsi. Il centrocampista francese ha detto sì al trasferimento a Milanello, ora il club di via Aldo Rossi dovrà trovare un accordo anche con il Monaco (Fofana ha ancora un anno di contratto con il club monegasco).

Domenica è in programma la finale dell'Europeo tra Spagna e Inghilterra e dopo questa partita il Milan proverà a chiudere per Alvaro Morata, capitano della nazionale spagnola che è l'obiettivo numero uno del Diavolo per l'attacco. Il centravanti dell'Atletico Madrid ha una clausola rescissoria da 13 milioni di euro.