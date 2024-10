Il CorSport sul Milan: "In casa del Leverkusen per dare continuità"

vedi letture

Questa mattina il Corriere dello Sport riporta la parole di Rafael Leao che ieri nel tardo pomeriggio si è seduto accanto a mister Fonseca per la conferenza stampa della vigilia della partita di questa sera in Germania contro il Bayer Leverkusen. Il titolo recita: "Test Milan: 'Vincere e basta'". E poi nell'occhiello si legge il mantra rossonero in queste ore: "In casa del Leverkusen per dare continuità alle vittorie contro Inter e Lecce". La squadra deve dimostrare che gli ultimi sette giorni non sono stati un semplice fuoco di paglia.

Nel sottotitolo si leggono altre parole di Rafael Leao che si carica per la Champions League: "Il successo è la storia del club, non vogliamo fermarci ora. Fonseca mi sta aiutando tanto. Io capitano? Che orgoglio". Dopo il riscatto arrivato in campionato, ora il Diavolo deve dare una risposta anche in Europa: l'esordio casalingo con il Liverpool fu troppo brutto per essere vero. Ne è convinto Leao: "Pronti a restare ai livelli mostrati nelle ultime gare".