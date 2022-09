MilanNews.it

In merito alla vetta della classifica della Serie A, il Corriere dello Sport scrive così questa mattina in prima pagina: "L'Atalanta rimontata è al primo posto con Napoli e Milan". I bergamaschi non sono andati oltre l'1-1 contro la Cremonese e così è stata raggiunta in cima alla graduatoria del campionato dai partenopei e dai rossoneri.