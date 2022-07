Il CorSport titola così: "Origi incantato dal Milan: «Bello sfidare Lukaku»"

© foto di Antonio Vitiello

All'interno del Corriere dello Sport oggi in edicola, sono riportate le parole che il nuovo attaccante del Milan Divock Origi ha rilasciato ieri nella sua conferenza stampa di presentazione a Milanello. Il titolo recita: "Origi incantato dal Milan: «Bello sfidare Lukaku»". Si preannuncia infatti un derby di Milano tutto belga e generazionale con l'attaccante dei cugini nerazzurri, compagno di nazionale di Divock. In particolare, poi, l'ex Liverpool ha sottolineato come abbia capito subito quanto il progetto rossonero fosse stimolante e speciale, anche con parole di elogio per Maldini e Massara. Infine ha espresso anche il suo desiderio di giocare il Derby della Madonnina, ben sapendo il valore che questa partita ha per tutti i tifosi.