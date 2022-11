Il CorSport titola: "Gazidis lascia: «Milano mi ha salvato la vita»"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come annunciato ieri dal Milan con un comunicato stampa, l'Ad Ivan Gazidis è ai saluti: il 5 dicembre sarà l'ultimo giorno in carica in via Aldo Rossi per il manager sudafricano che ha deciso di non continuare in rossonero. Il Corriere dello Sport titola così: "Gazidis lascia: «Milano mi ha salvato la vita»". Arrivato tra lo scetticismo generale quattro anni fa dall'Arsenal, si è conquistato tutti contribuendo a risanare in poco tempo le casse del club e dunque facendo la sua parte anche nel ritorno ai massimi livelli sportivi del Milan in Italia e in Europa. "Lascerò il Milan dopo quattro anni, meravigliosi e sfidanti. Devo moltissimo a questo club, alla sua gente, ai suoi tifosi e a questa città, che sono convinto mi abbiano letteralmente salvato la vita", ha detto Gazidis nella nota pubblicata dalla società rossonera. "D’ora in poi guarderò giocare il Milan come un tifoso innamorato, come uno di voi per sempre", ha aggiunto in un video personale girato nel Parco Sempione. Il nome in pole position per sostituirlo è quello di Giorgio Furlani, già membro del CdA rossonero.