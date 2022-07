Il CorSport titola in prima pagina: "Berardi e Zaniolo, duello Milan-Juve"

MilanNews.it

Si parla di mercato nella prima pagina del Corriere dello Sport quest'oggi in edicola. Il titolo in primo piano della testata recita: "Berardi e Zaniolo, duello Milan-Juve". A Rimini, due giorni fa, in occasione dell'apertura ufficiale del calciomercato, c'è stata occasione per alcuni dirigenti di incontrarsi e parlare di alcuni dei nomi più caldi dell'estate. Per i Campioni d'Italia c'era Ricky Massara che ha avuto contatti sia con Tiago Pinto, dg della Roma, che con Carnevali del Sassuolo. Sul piatto, verosimilmente, i due talenti azzurri Nicolò Zaniolo e Domenico Berardi.