Il CorSport titola: "Kalulu fino al 2027 invece del Mondiale"

Il Corriere dello Sport dedica il giusto spazio oggi al rinnovo di Pierre Kalulu, firmato a Casa Milan nel pomeriggio di ieri: "Kalulu fino al 2027 invece del Mondiale". Nel corso dell'intervista sui canali uficiali rossoneri avvenuta immediatamente dopo il prolungamento, Pierre non ha negato che un po' ci ha sperato nella convocazione per il Mondiale ma che alla fine farà il tifo come ha sempre fatto per la sua Nazionale. Intanto si gode un accordo di altri 5 anni con il club rossonero e uno stipendio che da 400mila euro aumenta fino a 2 milioni più bonus.