Il CorSport titola: "Milan, soltanto Giroud sa trovare la via del gol"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'attacco del Milan è in crisi e questo lo dicono i numeri, è un dato di fatto. Il Corriere dello Sport questa mattina commenta questi esiti negativi, parlando dell'unico giocatore che sta cercando di mantenere alta la produzione offensiva rossonera, nonostante la carta d'identità avanzata: "Milan, soltanto Giroud sa trovare la via del gol". In questo inizio di 2023 il Milan ha segnato appena 15 gol in 12 partite: in generale in questa stagione, e nel 2023, il bomber francese è quello che ha segnato il maggior numero di reti.