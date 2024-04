Il CorSport titola: "Pioli l'ultimo ko. Il club cerca l'erede"

vedi letture

Il Milan perde 2-1 contro l'Inter e assiste impotente ai festeggiamenti dei cugini nerazzurri per la vittoria del ventesimo scudetto. Per Stefano Pioli sembra essere il capolinea definitivo dell'esperienza in rossonero: il sesto derby consecutivo perso, un record per la storia rossonera, arrivato dopo la brutta eliminazione dall'Europa League. Per questa ragione, stamattina, il Corriere dello Sport titola così sul tecnico del Diavolo: "Pioli l'ultimo ko". E poi aggiunge la parole dello stesso mister: "Questa pesa". Così ha parlato Pioli al termine della gara: "Sconfitta pesante per tutto quello che c’è dentro. Ho cercato di consolare i miei giocatori. Dobbiamo finire bene il campionato, ancora una volta non siamo riusciti almeno a pareggiare un derby".

Già c'è un campionato da finire e un secondo posto da conquistare definitivamente, a partire dalla prossima partita contro la Juventus di sabato. Eppure il destino di Pioli è segnato: il ciclo del tecnico di Parma sulla panchina rossonera è giunto alla conclusione, come scrive anche il CorSport stamattina. Così continua nel titolo il giornale: "Il club cerca l'erede". Poi nel sottotitolo viene aggiunto l'identikit: "L'orientamento è su un allenatore straniero in grado di poter figurare su palcoscenici internazionali: Lopetegui in pole, spunta nella lista anche Conceiçao". Oltre a questi nomi sono stati fatti anche quelli di Amorim e Xavi. Difficilmente, invece, il club punterà su profili italiani come Conte, Sarri o De Zerbi.