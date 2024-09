Il Derby di Milano è rossonero. Il CorSport in apertura: "Inter in Gabbia"

"Inter in Gabbia". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, dedicando ampio spazio al Derby di Milano vinto dal Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri hanno battuto i nerazzurri dopo sei sconfitte consecutive, passando per 1-2 a San Siro. Il Diavolo ha sbloccato il parziale con Pulisic, subendo il pari di Dimarco nella ripresa. E a un minuto dalla fine il match è stato risolto da Gabbia, che ha mandato ko l'Inter con uno splendido colpo di testa.

Nella conferenza stampa post-partita, Paulo Fonseca ha spiegato: "Io penso che il derby sia una partita che i tifosi marchino sul calendario: quando sono arrivato qui, una delle cose di cui si parlava era delle sei sconfitte contro l'Inter. È per questo che io ho cominciato a sentire questa voglia di vincerlo, dal primo giorno. L'ultima settimana ho iniziato a pensare alla partita, ma io capisco che per i tifosi sia diversa e che questa vittoria sia principalmente per loro. Meritano questi momenti, dopo il modo con cui abbiamo cominciato la Serie A".