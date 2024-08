Il Diavolo non molla Fofana, il CorSport: "Avanti senza fretta. Il Milan aspetta"

Il Milan non molla Youssouf Fofana: i rossoneri hanno individuato il centrocampista francese del Monaco da tempo come rinforzo ideale per il centrocampo ma la squadra del Principato ha avanzato richieste molto elevate, specialmente se si considera che il calciatore andrà in scadenza di contratto al termine della stagione e ha già deciso (e comunicato al suo club) di non avere intenzione di rinnovare ulteriormente il suo accordo con la squadra di Montecarlo.

Per questo e per la ferrea volontà di Fofana di vestire il rossonero, oggi il Corriere dello Sport titola sulla situazione nel suo complesso: "Fofana, avanti senza fretta. Il Milan aspetta". Nell'occhiello si legge: "Fase di stallo per il centrocampista francese". E poi nel sottotitolo la dose è rincarata: "Se il Monaco non accettasse l'offerta, tra un anno i rossoneri potrebbero prenderlo a zero". Dunque c'è questa sorta di accordo tra Diavolo e Fofana, di aspettarsi in ogni caso che sia nelle prossime settimane o tra 11 mesi.