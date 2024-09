Il Giornale commenta: "Il Milan fa quadrato tra Ibra, Fonseca e cooling break"

Ieri pomeriggio presso Casa Milan è andata in scena la presentazione ufficiale alla stampa del nuovo attaccante rossonero Tammy Abraham. Accanto a lui c'era l'amministratore delegato Giorgio Furlani e questa doppio presenza ha fatto sì che la conferenza si sviluppasse lungo due correnti parallele: da una parte l'euforia dell'inglese per una nuova tappa; dall'altra il tentativo di calmare le acque del dirigente rossonero durante un momento molto difficile per il club a livello di risultati e non solo.

Ed è proprio su questo che titola questa mattina Il Giornale, dando maggior rilievo alle parole di Furlani: "Il Milan fa quadrato tra Ibra, Fonseca e cooling break". L'amministratore delegato è sceso metaforicamente in campo per prendere le difese di Ibrahimovic ("Zlatan è impegnato in un viaggio deciso molto prima del suo impegno con RedBird. Non credo che il Milan debba comunicare in anticipo gli spostamenti dei suoi dirigenti), Fonseca ("Siamo soddisfatti del lavoro dell'allenatore e anche la squadra è con lui") e Theo-Leao ("Si è parlato anche troppo della vicenda. Theo ha spiegato. Per noi del club è un non evento".