Il Giornale: "Quanto è triste la 'Serie Asl'. Il governo rovina pure il calcio"

"Quanto è triste la 'Serie Asl'. Il governo rovina pure il calcio". Questo il titolo che è possibile trovare nella prima pagina de il Giornale in edicola oggi. Il riferimento va naturalmente alla partita annullata tra Juventus e Napoli, con i partenopei fermati dalla Asl. Il quotidiano - si legge - fa i complimenti alla Juventus affermando che servono regole, non capricci. Il protocollo, come ha detto lo stesso presidente bianconero, parla chiaro. Ma adesso quei tre punti a tavolino per i bianconeri forse stonano un po' troppo.