Il Giornale su Pavlovic e Samardzic: "Diavolo in serbo"

Per il suo mercato estivo, il Milan si avventura nei vicini Balcani e più precisamente in Serbia. Due degli obiettivi del club rossonero, infatti, sono membri della nazionale serba e si unirebbero a Luka Jovic già presente in rosa e atteso oggi a Milanello dopo le fatiche dell'Europeo (unico rossonero a trovare la via del gol in Germania). Da via Aldo Rossi si continua a lavorare per il centrale difensivo Strahinja Pavlovic e si studia l'operazione Lazar Samardzic, talento dell'Udinese.

Per questo motivo oggi Il Giornale ha titolato così sulle mire del Milan in questo mercato: "Diavolo in serbo". E poi nel sottotitolo viene è stato aggiunto: "Milan su Samardzic e Pavlovic. Cardinale a Milano". Il centrale spinge con il Salisburgo per essere ceduto: alla fine la stretta di mano dovrebbe arrivare sulla base di un accordo tra i 18 e i 20 milioni di euro. Con il giocatore c'è già l'accordo per un triennale a 1.8 milioni a stagione. Per il centrocampista il Milan spenderebbe 10 milioni più una contropartita: il nome più gettonato è quello di Pobega anche se i friulani avrebbero chiesto un giovane come Zeroli o Liberali.