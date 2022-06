Il Giornale titola: "Leao 'costretto' a restare per lealtà... e per il giudice"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Giornale questa mattina in edicola dedica uno spazio alla questione legata al rinnovo di Rafael Leao, Mvp del campionato appena concluso. Il titolo recita: "Leao 'costretto' a restare per lealtà... e per il giudice". Non è un mistero che con il contratto del portoghese in scadenza nel 2024, il Milan sia al lavoro per prolungare l'accordo con il giocatore almeno fino al 2027. La richiesta di Mendes pare essere di 7 milioni e il motivo è anche legale. Leao dovrà risarcire lo Sporting Lisbona per accadimenti che risalgono all'addio del class '99 alla squadra biancoverde: per questa ragione gli sarà trattenuta una percentuale del suo stipendio finchè il debito non sarà estinto. In questo senso è da registrare il gesto nobile del Milan che, nonostante non sia implicato in alcun modo nella faccenda, avrebbe cercato di mediare tra le parti offrendo un risarcimento di 13 milioni al club portoghese. Lo Sporting ha rifiutato ma il gesto del club rossonero rimane e denota vicinanza a uno dei suoi più illustri dipendenti: anche da azioni come queste il Milan cerca di trovare con Leao un accordo quanto prima.