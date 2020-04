Il Mattino: "Il piano del calcio, partite nel Centro Sud senza VAR e 5 cambi"

C'è spazio anche per lo sport, o meglio, per il calcio sulla prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, che titola in taglio alto: "Il piano del calcio, partite nel Centro Sud senza VAR e 5 cambi". La FIigc ha consegnato ieri il protocollo sulla ripresa delle attività ai ministri Speranza e Spadafora e ora è in attesa che venga giudicato. Fra le possibilità al vaglio anche quella di disputare le gare nel Centro Sud, quindi lontano dalle zone maggiormente colpite dal Coronavirus.