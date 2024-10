Il Mattino in apertura: "Luci a San Siro. La potenza della coppia dei sogni"

Okay le assenze, okay il casino per il rinvio di Bologna, ma quella contro il Napoli è stata una partita, una storia, a parte, che ha visto la formazione di Antonio Conte vincere e convincere, mostrando un altro lato di sé che fino a qualche mese fa era impensabile: soffrire e vincere comunque.

Dall'altro lato il Milan, con qualche rimpianto, esce da San Siro con 0 punti, che difatti lo escludono dalla corsa allo scudetto, anche perché 11 punti, potenziali 8, sono tanti, forse anche troppi per una squadra che fino a questo momento ha dimostrato di essere troppo incostante.

Dalle parti del Vesuvio, però, questa mattina si festeggia, anche se con un occhio già alla prossima partita di campionato, quella contro l'Atalanta, che rappresenterà essere un altro snodo importante per il percorso verso il tricolore di questo Napoli. Il Mattino stamattina però ci ha tenuto ad elogiare la prestazione di carattere della formazione di Antonio Conte, titolando in apertura: "Luci a San Siro. La potenza della coppia dei sogni", riferendosi ovviamente a Kvara-Lukaku, decisivi con le loro reti.