Il Mattino: "Napoli, esami per Osimhen: in panca col Milan, ritorno dopo la sosta?"

"Napoli, esami per Osimhen: in panca col Milan, ritorno dopo la sosta?" scrive Il Mattino oggi in edicola. L'attaccante nigeriano del Napoli è fermo per infortunio, ha saltato il Liverpool e non ci sarà contro Spezia e Glasgow. Per lui la parola d'ordine è una soltanto: riposo assoluto. "Per la gara con il Milan se ne discuterà con calma, magari potrebbe andare in panchina. Ma l'idea di tutti è quella di non rischiare più: poi c'è la sosta, magari con la federazione nigeriana verrà deciso di non far aggregare l'attaccante per la trasferta in Algeria" scrive il quotidiano. Dunque possibile rientro dopo la sosta con il Torino, con Simeone e Raspadori pronti a giocarsi il posto.