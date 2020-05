Il Messaggero: "C'è il primo crack: Ibrahimovic va ko"

"Serie A, si litiga sulle gare in chiaro". Questo il titolo nel taglio alto della prima pagina del quotidiano Il Messaggero in edicola questa mattina. Il nostro calcio, dunque, resta in attesa. La trasmissione free di "Diretta Gol", chiesta da Spadafora, è un altro ostacolo sulla ripresa del campionato. Pay Tv e club - si legge a pagina 31 - sono contrari a fare concessioni. Il noto giornale dedica spazio anche all'infortunio di Ibra: "C'è il primo crack: Ibrahimovic va ko".