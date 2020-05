Il Messaggero: "Il decalogo per far ripartire la Serie A"

Il quotidiano Il Messaggero in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina al calcio. "Il decalogo per far ripartire la Serie A", titola il noto giornale, che poi approfondisce l'argomento nelle sue pagine interne. "Per evitare tutti i problemi e gli errori della Fase 1 e 2 - si legge - ecco pronto il protocollo per ricominciare il campionato. Il documento di 36 pagine con una appendice per le trasferte è stato già mandato in visione a qualche squadra. Con ogni probabilità sarà portato anche al premier Conte nell'incontro del 28 maggio. Percorsi separati, orari di accesso allo stadio differenziati per le due squadre e gli arbitri, panchine allargate con l'utilizzo delle tribune".