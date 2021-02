Il Messaggero: "La Roma verso gli ottavi di E. League. Pari Milan e il Napoli va ko"

Il Messaggero, in edicola, si concentra in prima pagina sull'andamento delle italiane in Europa League e titola: "La Roma verso gli ottavi. Pari Milan e il Napoli va ko". Tutto facile a Braga per i giallorossi - si legge - Dzeko rientra e segna al 5'. Il Milan si fa riprendere al 93' dalla Stella Rossa di Stankovic, mentre il Napoli va ko con due reti di scarto contro il Granada, in Spagna.