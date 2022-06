Il Messaggero: "Roma, con Zaniolo è grande freddo: ora è sul mercato"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Messaggero propone oggi al suo interno un focus su Nicolò Zaniolo, titolando in questo modo sul suo rapporto con la Roma: "È grande freddo". I Friedkin non hanno gradito le recenti aperture del classe '99 a Milan e Juventus. Stop al rinnovo, il centrocampista è sul mercato, ma i giallorossi chiedono 60 milioni di euro per cederlo. Il club sta valutando di cederlo in prestito oneroso, coinvolgendo eventuali contropartite.