Il Messaggero: "Sì ad allenamenti di gruppo. Spadafora: '28/5 data del via a campionato'"

"Sì agli allenamenti di gruppo. Spadafora: 'Il 28 maggio la data del via al campionato'". Questo il titolo che Il Messaggero nel taglio alto della prima pagina dedica alla Serie A. Il Cts - si legge a pagina 27 - ha preso atto del nuovo protocollo per le sedute di gruppo. Spadafora comunica che la decisione se dare il via libera al campionato verrà presa il 28/5. Resta aperto il nodo sulla quarantena.