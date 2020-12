"Il Diavolo va veloce": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport all'indomani della vittoria per 2-1 del Milan sul campo della Sampdoria. Anche senza tre pilastri come Ibrahimovic, Bennacer e Kjaer, i rossoneri hanno vinto ancora e restano primi in classifica in solitaria con cinque punti di vantaggio sull'Inter seconda in classifica.