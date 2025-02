Il Milan cambia contro il Verona. Il CorSport: "Musah torna dalla squalifica e gioca subito. Jimenez o Sottil dall'inizio"

Rispetto alla disfatta di Rotterdam il Milan è pronto a cambiare qualcosa in vista della partita di campionato in programma domani sera a San Siro contro il Verona. Una cosa rispetto alla trasferta olandese è sicura: Sergio Conceiçao non manderà nuovamente in campo 'I Fantastici 4' tutti insieme dal primo minuto, dato che l'esperimento in Champions League non è decisamente andato secondo le aspettative. Forse mancava un giocatore d'equilibrio come Yunus Musah, ma visto il risultato tutt'altro che esaltante l'allenatore portoghese difficilmente lo riproporrà, se non a partita in corso.

A fronte di questo ci saranno diverse importanti novità di formazione nel Milan, su tutte quelle riportate dai colleghi de Il Corriere dello Sport, che questa mattina ha titolato: "Musah torna dalla squalifica e gioca subito. Jimenez o Sottil dall'inizio", con l'ex Fiorentina che potrebbe così fare il suo esordio in campionato contro la maglia rossonera dopo la panchina di Empoli.