Il Milan in cerca di rinforzi. La Gazzetta: "Rashford, c'è il vertice"

vedi letture

La partita di ieri contro il Como ha confermato qualcosa che era oramai già nota da tempo: il Milan ha bisogno di rinforzi. Nel corso di questi giorni tanti profili di livello sarebbero stati accostati alla formazione rossonera, che sogna di portare in Italia un campione di livello internazionale come Marcus Rashford.

In merito alla questione legata all'inglese, La Gazzetta dello Sport ha questa mattina riportato che oggi "c'è il vertice", non con il Milan tra l'agente dell'attaccante ed il Manchester United. Al momento Rashford non avrebbe ancora preso nessuna decisione, con il Diavolo che spera possa essere la Milano rossonera la sua scelta. Se così non dovesse essere, ecco che il club di via Aldo Rossi potrebbe virare su Kyle Walker, non convocato ieri da Guardiola per la trasferta di Brentford.