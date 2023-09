Il Milan non sfonda il muro Newcastle: le prime pagine dei quotidiani sportivi

Il Milan non va oltre lo 0-0 in casa contro il Newcastle nell'esordio stagionale in Champions League. Nonostante le venticinque conclusioni, di cui nove in porta, i rossoneri non riescono ad abbattere il muro inglese che tra fortuna, istinto di Pope e ordine in campo (più nella ripresa) esce da San Siro con un punto. Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi.

La Gazzetta dello Sport si concentra sulla mancanza di concretezza sotto porta dei rossoneri e titola: "Chi diavolo segna". Per il Corriere dello Sport solo un titolo in occhiello che recita: "Il Milan spreca col Newcastle". Tuttosport individua in Leao l'emblema della sterilità offensiva del Milan: "Leao che fai? Uno spreco del Diavolo". Infine il QS titola: "Rabbia Milan, crea e spreca"