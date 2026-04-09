Il Milan prova lo scatto decisivo per Goretzka: a breve la decisione del tedesco

vedi letture

Il Milan, su richiesta di Max Allegri, ci sta provando seriamente per Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 che è in scadenza di contratto e al termine di questa stagione lascerà a zero il Bayern Monaco. La concorrenza è tanta, ma i rossoneri stanno provando ad anticipare tutti e a fare lo scatto decisivo per assicurarsi le prestazioni del tedesco, mettendo sul piatto un'offerta più consistente delle altre: contratto triennale fino al 2029 ad almeno cinque milioni di euro a stagione, mentre le concorrenti italiane ed estere che si limiterebbero a proporre un biennale.

Lo riporta stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che Goretzka è una richiesta di Allegri che, durante l'incontro di qualche settimana fa con la dirigenza del Milan per iniziare a pianificare il mercato estivo, è stato piuttosto chiaro: se il Diavolo vuole lottare per lo scudetto ed essere protagonista anche in Europa serve alzare il livello della rosa milanista inserendo giocatori di personalità e di esperienza. Un po' com'è successo la scorsa estate quando sono arrivati Luka Modric e Adrien Rabiot.