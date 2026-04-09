Milan, Allegri verso l'Udinese con la tentazione tridente
Il Milan proseguirà anche oggi a Milanello la sua preparazione in vista della gara di sabato alle 18 a San Siro contro l'Udinese. Per la partita contro i friulani, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, Massimiliano Allegri è tentato dall'idea di cambiare modulo e schierare dal primo minuto il tridente. L'ipotesi nasce anche dal fatto che ora il tecnico livornese ha tutti gli attaccanti della rosa a disposizione (Pulisic, Leao, Nkunku, Gimenez e Fullkrug).
DOVE VEDERE MILAN-UDINESE
Data: sabato 10 aprile 2026
Ora: 18:00
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Imperiale - Fontemurato
IV Uomo: Mucera
VAR: Maggioni
AVAR: Abisso
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