Milan, Allegri verso l'Udinese con la tentazione tridente

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Il Milan proseguirà anche oggi a Milanello la sua preparazione in vista della gara di sabato alle 18 a San Siro contro l'Udinese. Per la partita contro i friulani, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, Massimiliano Allegri è tentato dall'idea di cambiare modulo e schierare dal primo minuto il tridente. L'ipotesi nasce anche dal fatto che ora il tecnico livornese ha tutti gli attaccanti della rosa a disposizione (Pulisic, Leao, Nkunku, Gimenez e Fullkrug).

DOVE VEDERE MILAN-UDINESE

Data: sabato 10 aprile 2026

Ora: 18:00

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Imperiale - Fontemurato

IV Uomo: Mucera

VAR: Maggioni

AVAR: Abisso