Il Milan punta su Jovic, il CorSport: "Il rinnovo se lo è meritato"

Agli Europei in Germania erano partiti in otto rossoneri ai blocchi di partenza, anche se due di questi certi di non essere più giocatori del Milan dal 1° luglio (Giroud e Kjaer). Al termine della fase a gironi fanno festa in sette e solamente uno saluta la compagnia. Si tratta di Luka Jovic, attaccante rossonero autore dell'unica rete della spedizione fallimentare serba in terra teutonica. Anche lui ha cominciato la rassegna continentale con più di un dubbio sul suo futuro ma le indiscrezioni - e le parole di Ibra - lo hanno confermato anche per la prossima stagione.

Proprio di Jovic parla questa mattina il Corriere dello Sport che titola così: "Jovic, il rinnovo se lo è meritato". Forse è stata l'unica nota positiva della Serbia agli Europei, vissuti un po' come ha vissuto la sua stagione in rossonera: in panchina e poi dentro a gara in corso per provare a risollevare la situazione. Ci è riuscito una volta, ce l'ha quasi fatta anche la seconda se non fosse stato per un offside. Il Milan punterà ancora su di lui, come dodicesimo uomo. Scrive il CorSport: "Il club ha deciso: confermato l'attuale stipendio di 2.5 milioni".