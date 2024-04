Il Milan si lecca le ferita, il CorSera: "La società riflette sul futuro, tanti i nomi che girano"

vedi letture

Al Milan non resta che leccarsi le ferite. In un crescendo negativo di emozioni deludenti, i rossoneri continuano nel loro mese di aprile orribile perdendo il sesto derby consecutivo e consegnando la matematica del ventesimo scudetto nelle mani dei cugini dell'Inter. Dopo l'eliminazione contro la Roma in Europa League ci si aspettava una reazione che è arrivata solo nei minuti finali e più con la forza della rabbia. Ovviamente non è bastata. E così si chiude il ciclo di Pioli, che comunque dovrà portare a termine questo campionato, ma soprattutto si aprono riflessioni per il futuro.

Ed è proprio su questo che si concentra il Corriere della Sera questa mattina titolando così: "La società riflette sul futuro, tanti nomi che girano". Ieri nell'intervista del dopo gara, Stefano Pioli ha sparato forse la sua ultima cartuccia: "Ciclo finito? Non lo so. Inzaghi dodici mesi fa sembrava in difficoltà e poi ha fatto tutto questo. Io sto bene, la squadra ha margini di miglioramento". Una sorta di "appello" dice il CorSera anche se il destino del tecnico rossonero pare segnato: Furlani ha ammesso che sarà Cardinale a decidere. La lista dei papabili sostituti è già molto ampia. I nomi che circolano sono: Lopetegui, De Zerbi, Conceicao, Xavi, Tuchel, Amorim, Fonseca, Galtier e Gallardo. Un po' di tempo per riflettere c'è.