Il punto sugli esuberi di Tuttosport: "Origi e Touré con Milan Futuro!"

vedi letture

Un tema importante del calciomercato rossonero, ma anche del raduno di ieri, riguarda i cosiddetti esuberi, calciatori che fanno parte della rosa ma che non rientrano nei progetti del club o dell'allenatore. Ieri, agli ordini di mister Fonseca, ce ne erano diversi in campo a Milanello: molti dei quali sanno che partiranno o che addirittura sono vicini a lasciare il club. Chi era presente nel centro sportivo ma non ad allenarsi con la Prima Squadra erano Divock Origi e Fodé Ballo-Touré.

Sul belga e il senegalese, Tuttosport titola: "Origi e Touré con Milan Futuro!". Lo aveva annunciato Ibra al mattino: i due sono fuori dal progetto e si alleneranno con il Futuro finché non troveranno una sistemazione. Questa mossa è anche un ulteriore incentivo agli agenti per fargli trovare una soluzione il più presto possibile. Aggiunge poi Tuttosport: "Presenti invece Maldini e Saelemaekers che sono sul mercato". Per Daniel Maldini si è ai dettagli con il Monza che lo vuole a titolo definitivo; per Alexis Saelemaekers invece si attendono offerte.