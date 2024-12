Il QS in apertura: "Dopo lo sfogo Fonseca decide Theo in panchina"

Le parole di Paulo Fonseca nel post di partita di Champions League contro la Stella Rossa avranno delle immediate conseguenze sulla prossima partita di campionato del Milan, ovvero quella nella quale si festeggeranno i 125 anni del club, in programma domani alle 20.45 in quel di San Siro contro il Genoa.

Oltre ai vari infortunati, Morata e Pulisic su tutti, Paulo Fonseca dovrebbe fare a meno anche di altri protagonisti, Theo Hernandez su tutti, uno dei giocatori al quale è stato rivolto lo sfogo di mercoledì sera dell'allenatore portoghese. Il francese è lontano dai suoi soliti standard, ed è per questo che il lusitano ha intenzione di ripetere lo schema "Leao", lasciandolo in panchina, nella speranza ci aver trovato la chiave giusta per rigenerarlo.

In merito a questo argomento è intervenuto questa mattina in apertura anche il QS, che ha titolato: "Dopo lo sfogo Fonseca decide Theo in panchina".