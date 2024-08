Il QS in apertura: "Milan a rapporto da Cardinale. Fiducia a Fonseca"

L'inizio shock di stagione ha fatto scattare lo stato d'allerta a Milanello, con il proprietario Gerry Cardinale, già in Italia per impegni personali, che non ha perso l'occasione per fare visita a dirigenza e staff tecnico, più che alla squadra, nella giornata di ieri.

In apertura questa mattina in edicola il QS ha infatti titolato: "Milan a rapporto da Cardinale, Fiducia a Fonseca", in sunto essenzialmente a quello che è successo ieri fra le mura amiche di Milanello. Il patron rossonero ha avuto prima una riunione programmatica con Ibrahimovic, Furlani e Moncada per poi intrattenersi a pranzo con Paulo Fonseca, con il quale c'è stato un colloquio sereno dove Cardinale ha rinnovato la fiducia al portoghese, perché due partite sbagliate non bastano per andare all'area un'intera estate di programmazione, chiedendogli però allo stesso tempo un cambio di marcia, e mentalità, praticamente immediato.