Il QS in apertura: "Per Inter e Milan nodo esuberi a costi pesanti"

Milan ed Inter sono due tra le squadre più attrezzate del campionato di Serie A, anche se i risultati sono completamente agli antipodi. In questo caso però è giusto mettere da parte un attimo le questioni di campo, anche se un peso specifico in questa faccenda lo hanno.

Fonseca ed Inzaghi godono di due rose competitive e lunghe in ogni reparto, non però senza qualche esubero. Nel Milan ci sono Fode Ballo-Touré e Divock Origi, con quest'ultimo che addirittura non gioca neanche in Serie C e guadagna comunque 4 milioni l'anno, mentre nell'Inter Joaquin Correa e Marko Arnautovic, che a differenza dei due rossonero qualche minuto in questa stagione l'hanno racimolato, offrendo però prestazioni deludenti.

Ed è proprio su questo discorso che questa mattina si è focalizzata l'analisi del QS.