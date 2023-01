Il QS in apertura sui rinnovi: "Il Milan accelera su Giroud"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il QS di questa mattina, nel taglio laterale della sua prima pagina, fa il punto sui rinnovi in casa Milan e nello specifico sulle trattative per prolungare l'accordo con il bomber rossonero: "Il Milan accelera su Giroud". Verosimilmente il club sta aspettando di far quadrare il cerchio su Leao per poi concentrarsi sul francese i cui discorsi dovrebbero essere più lineari e semplici.