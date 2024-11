Il QS in apertura sulla sfida di Bratislava: "Chance Milan. Ma Leao è fuori"

Il Milan questa sera si giocherà un'importante fetta del suo cammino europeo contro lo Slovan Bratislava. Vincere significherebbe aumentare le possibilità per il passaggio del turno, quantomeno il passaggio ai playoff, che in caso di 9 punti conquistati, ammonterebbero al 69%.

Prima di fare ogni tipo di calcolo, la formazione di Paulo Fonseca deve battere lo Slovan Bratislava, l'ultima della classe in Champions League, ma estremamente motivato dalla voglia di fare bella figura davanti al suo pubblico contro una squadra storica come quella rossonera. In merito alla partita di stasera (fischio d'inizio alle ore 18.45), il QS ha questa mattina parlato di "Chance Milan", aggiungendo anche una novità di formazione importante, scrivendo infatti "Ma Leao è fuori", considerata la panchina per via di un turnover sul quale Paulo Fonseca non avrebbe però ancora del tutto deciso.