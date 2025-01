Il QS in prima pagina: "4x4. Sogno Champions, l'ultima scalata"

Una Champions League come non l'abbiamo mai vista prima d'ora. Questa sera tutte e 18 le partite dell'ultima giornata della league phase saranno in contemporanea, per una serata all'insegna del cardiopalma, visto che 24 delle 36 squadre coinvolte, anche se in proporzione un pochino di meno, si giocheranno il tutto e per tutto, tra playoff e qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione.

In questo gruppi, escluso il Bologna, rientrano Milan, Atalanta, Inter e Juventus, che con una vittoria contro, rispettivamente, Dinamo Zagabria, Barcellona, Monaco e Benfica, potranno concludere nel migliore dei modi questa prima parte della loro stagione europea. In merito all'incredibile serata di Champions che ci aspetta, il QS ha questa mattina titolato in prima pagina: "4x4. Sogno Champions, l'ultima scalata".