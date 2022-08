Il QS in prima pagina recita: "Ore 18, brivido sorteggio. Solo il Milan in prima fascia"

MilanNews.it

Il QS dedica spazio nella sua prima pagina di oggi al sorteggio di Champions League, evento di giornata, che avrà luogo questo pomeriggio a Istanbul, città che sarà sede della finale il prossimo giugno 2023. Questo il titolo: "Ore 18, brivido sorteggio. Solo il Milan in prima fascia". In virtù dello Scudetto conquistato nella scorsa stagione, i rossoneri siedono di diritto nel primo gruppo di squadre sorteggiate, per la prima volta dopo 10 anni.