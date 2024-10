Il QS: "Milan, i playoff non sono un miraggio. La squadra cresce"

Nonostante il Milan sia già proiettato sul prossimo impegno in campionato con la Fiorentina, in programma all'Artemio Franchi di Firenze domenica sera alle ore 20.45, questa mattina il QS propone un'ulteriore riflessione sulla Champions League e su cosa servirà ai rossoneri per passare il turno nonostante le due sconfitte nelle prime due uscite europee. Il titolo del quotidiano recita così: "Milan, i playoff non sono un miraggio. La squadra cresce, il calendario aiuta".

Sicuramente la strada verso la top eight che garantisce l'accesso diretto agli ottavi di finale si è fatta impervia, però i playoff (dalla nona alla ventiquattresima piazza sono ancora ampiamente alla portata). Nel sottotitolo si legge: "Rossoneri ultimi a zero punti in Champions, ma arrivano segnali confortanti. Le quattro gare verità". Il Milan sta uscendo fuori, partita dopo partita. Ad eccezioni del Real Madrid, gli altri cinque impegni sembrano più che alla portata del Diavolo: Bruges, Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Girona e Slovan Bratislava. Si possono e si devono ottenere 15 punti.