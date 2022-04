Il QS sul derby di Coppa: "Toro scatenato, Inter in finale"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Toro scatenato, Inter in finale" scrive il QS in apertura sul derby di Coppa Italia che si è consumato ieri a San Siro. Vittoria dell'Inter per 3-0 contro i cugini del Milan. Doppietta di Lautaro Martinez nel primo tempo, rete di Gosens a chiudere i giochi nella ripresa. Grandi proteste dei rossoneri per un gol annullato a Bennacer sul punteggio di 2-0, a mezz'ora dalla fine.