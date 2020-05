Il QS sulla Serie A: "Allenamenti collettivi slittati a domani: 'Manca l'ok del Cts'"

L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo titola così questa mattina sulla Serie A: "Allenamenti collettivi slittati a domani: 'Manca l'ok del Cts'". Per il momento, le squadre del massimo campionato italiano non possono riprendere gli allenamenti collettivi in quanto devono attendere l'ok del Governo e del Comitato tecnico scientifico sul nuovo protocollo.