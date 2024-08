Il QS titola: "Che Diavolo di Morata: 'Al Milan per vincere'"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Che Diavolo di Morata: 'Al Milan per vincere'". Ieri a Casa Milan è andata in scena la presentazione ufficiale di Alvaro Morata che oggi inizierà ad allenarsi a Milanello insieme ai suoi nuovi compagni di squadra. Durante la conferenza stampa, lo spagnolo ha raccontato quali sono i suoi obiettivi: "Cosa mi aspetto dalla stagione con il Milan? Vincere. Di fare 50 o 60 gol non me ne frega niente. Ci sono giocatori che fanno milioni di gol ma poi non vincono niente. Bisogna vincere. Siamo in un gioco di squadra e ci sono tantissimi giocatori forti in questa squadra.

Ieri quando sono entrato a Milanello ho capito cosa si respira e ti posso assicurare che posso solo andare meglio. Ma fare gol non è la cosa che mi preoccupa. Voglio portare la seconda stella e fare la storia. So che sono ultimi anni della carriera ma i migliori".