Il QS titola così questa mattina: "De Ketelaere incanta ma servono le punte"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il QS in edicola questa mattina approfondisce il tema Milan, due giorni dopo il pareggio contro l'Atalanta. Il titolo recita: "De Ketelaere incanta ma servono le punte". Secondo il quotidiano l'ingresso del giovane belga ex Bruges, insieme a quello dei suoi compagni, ha dato nuove energie e luce alla fase offensiva del Milan domenica sera al Gewiss. Si sono visti gli sprazzi della classe che gli è stata attribuita e per la quale è stato così a lungo cercato. Manca ancora però qualcosa là davanti con Giroud e Origi non ancora al meglio ma che scalpitano per una maglia da titolare e potranno invertire la tendenza.