Il QS titola: "Emerson Royal apre al Milan"

"Emerson Royal apre al Milan": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo in merito alle parole rilasciate al canale YouTube di un giornalista brasiliano dal terzino del Tottenham che ha di fatto confermato che il club rossonero è interessato a lui ed è in contatto con gli Spurs. Queste le sue parole: "Come me la cavo con l'italiano? Ho già lavorato con Conte che parlava italiano (ride, ndr). La verità è che non c'è ancora nulla di definito. Ovviamente, so che il Milan è in contatto con il Tottenham, hanno chiesto informazioni su di me. Per me è molto gratificante perché nel Milan hanno giocato tanti giocatori brasiliani. Aspettiamo e vediamo cosa succederà. Quella del Milan è una maglia molto importante e pesante. Sapere che squadre del genere mi stanno seguendo mi rende molto felice".

Questi i numeri stagionali di Emerson Royal con la maglia del Tottenham:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 22

PRESENZE FA CUP: 1

PRESENZE EFL CUP: 1

PRESENZE TOTALI: 24

MINUTI IN CAMPO: 1333'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 4