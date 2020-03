Il QS in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alle vicende del club rossonero. "I tagli del Milan. Ingaggi alti, ecco chi rischia", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge, sempre in taglio basso: "Da Donnarumma a Romagnoli e Biglia: al fondo Elliott non tornano ancora i conti".