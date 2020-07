Nella giornata di ieri, Ibrahimovic e Donnarumma hanno raggiunto il loro agente a Montecarlo per decidere la strategia da adottare nella doppia trattativa che presto andrà in scena a Casa Milan per il rinnovo dei contratti dei due giocatori. A tal proposito, il QS in edicola questa mattina titola in prima pagina: "Ibra e Gigio da Raiola per parlare del futuro".