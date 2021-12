"Ibra sfida Shevchenko. Il Milan vuole ripartire": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo in vista del match di stasera dei rossoneri in casa del Genoa. Dopo due sconfitte di fila, il Diavolo deve tornare a vincere in campionato e per farlo si affiderà ancora una volta in attacco a Zlatan Ibrahimovic.